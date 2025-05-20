«Реал» готовится попрощаться с Анчелотти

«Реал» готовится попрощаться с Карло Анчелотти.

© Sports.ru

Главный тренер мадридцев покинет команду по окончании этого сезона и возглавит сборную Бразилии.

Как сообщает As, клуб хочет устроить достойную церемонию в честь итальянского специалиста после игры с «Реал Сосьедад» в 38-м туре Ла Лиги, которая состоится 24 мая. Планируется показать все 15 трофеев, которые Анчелотти выиграл во главе «Реала».

Объединение фанатов Grada Fans тоже готовится к «душевному и эмоциональному прощанию» с тренером.