«Реал» готовится попрощаться с Анчелотти

«Реал» будет провожать Анчелотти после матча с «Сосьедадом», клуб планирует показать все 15 трофеев, выигранных при нем. Фанаты готовят «душевное и эмоциональное прощание»
«Реал» готовится попрощаться с Карло Анчелотти.
Главный тренер мадридцев покинет команду по окончании этого сезона и возглавит сборную Бразилии.
Как сообщает As, клуб хочет устроить достойную церемонию в честь итальянского специалиста после игры с «Реал Сосьедад» в 38-м туре Ла Лиги, которая состоится 24 мая. Планируется показать все 15 трофеев, которые Анчелотти выиграл во главе «Реала».
Объединение фанатов Grada Fans тоже готовится к «душевному и эмоциональному прощанию» с тренером.