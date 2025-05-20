В «Локомотиве» высказались о возможном штрафе для Тикнизяна

Член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что вопрос об отстранении защитника Наира Тикнизяна от игры в последнем туре РПЛ не обсуждался.

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«Нормально отношусь к его эмоциональному высказыванию. Видимо, решение было принято внезапно. У парня накипело — что уж тут! Он просто высказал, что думает. Не вижу смысла, например, его штрафовать. Его отстранение в последнем туре чемпионата не обсуждалось. Думаю, он сыграет», — приводит слова Фаилатова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА Тикнизян заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива». Защитник «Локомотива» попал в заявку железнодорожников на встречу с ЦСКА, но всю игру провёл на скамье запасных. Единственный раз в 2025 году футболист сборной Армении отыграл 90 минут в матче РПЛ 7 марта во встрече 20-го тура с «Ахматом» (1:1). «Локомотив» после 29 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.