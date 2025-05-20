У «Спартака» не нашли шансов на бронзовые медали сезона в РПЛ

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа красно-белых в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» не поможет команде выиграть бронзовые медали чемпионата России.

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Отставание «Спартака» от «Динамо» и ЦСКА за тур до финиша составляет два очка.

«Спартаку» надо было как-то реабилитироваться после неудачной серии матчей, потому что столько проигрывать на финише просто нельзя. Так что эта победа оказалась просто для престижа. Шансов на медали все равно очень мало», — заявил Гладилин.

Встреча, прошедшая 18 мая, завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте матча Владислав Шитов забил мяч в собственные ворота, а на 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти.

На 10-й минуте был удален игрок самарцев Гленн Бейл. В начале второго тайма поле за вторую желтую карточку покинул футболист «Крыльев» Фернандо Костанца.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе 30 баллов.