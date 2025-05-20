Экс-нападающий «МЮ» поделился мыслями перед финалом Лиги Европы

Бербатов о финале ЛЕ: «Сезоны «МЮ» и «Тоттенхэма» может оправдать трофей – он нужен и Амориму, и Постекоглу. Обе команды прижаты к стенке»
Димитар Бербатов поделился мыслями перед финалом Лиги Европы.
В финале турнира встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
«Некоторые скажут, что, возможно, это несправедливо, когда кто-то из них победит и отправится в Лигу чемпионов, потому что они этого не заслужили или не прошли квалификацию должным образом. Но что есть, то есть. Обе команды прижаты к стенке. В финале важна концентрация, умение не совершать глупых ошибок, потому что вас могут наказать, а реванша не будет. Возможно, нас ждет сюрприз, и игра будет открытой, но я ожидаю осторожности, никто не захочет рисковать. На кону их сезоны. Единственное, что может оправдать сезоны команд сейчас, – это трофей. Кому он нужнее? Вот в чем вопрос. «Манчестер Юнайтед» двигался назад, в то время как другие шли вперед. «Шпоры» не выигрывали трофеев за 17 лет. В некотором смысле титул нужен двум тренерам. Эндж Постекоглу может сказать: «Я же говорил, что я всегда что-то выигрываю во второй сезон. А теперь заткнись». Рубен Аморим может сказать: «Поверь мне, это система, по которой мы будем играть, и теперь мы можем построить команду в следующем сезоне с этим трофеем», – заявил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов.