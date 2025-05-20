Генсек РФС ответил на вопрос о допуске России к ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о допуске России к ЧМ-2026.

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– Никакого негатива [на конгрессе ФИФА] не было, вопрос недопуска России не обсуждался. Моя оценка, что это отбор 2026-2028 году. Оценка основана на том, как меняется позиция национальных федераций год от года и количество ассоциаций, которые выражают нам поддержку. Как меняется политическая обстановка. Все вместе дает ощущение и возможность прогнозировать, что возвращение произойдет к циклу 2026-2028 года.

– То есть, мы точно пропускаем чемпионат мира-2026?

– Мы говорили, что гипотетически есть возможность – это не значит, что это автоматически решаемый вопрос. Скорее, должно произойти какое-то сверхпозитивное событие. Мы с вами же реалисты, – сказал Максим Митрофанов.