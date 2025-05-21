Выяснилось, сколько «Зенит» может получить за трансфер Алберто в клуб АПЛ

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто может перейти в «Вулверхэмптон» за 35 млн евро, сообщает Sport Witness.

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По информации источника, английский клуб уже сделал предложение бразильцам.

50 процентов экономических прав на 24-летнего игрока принадлежат «Зениту». Таким образом, в случае сделки петербуржцы получат 17,5 млн евро.

В январе 2022 года сине-бело-голубые приобрели Алберто за 25 млн евро. В июле того же года между «Коринтиансом» и «Зенитом» состоялся договор, по которому российская команда получает защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса, приоритетное право на выкуп вингера Педро, арендованных Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежму.