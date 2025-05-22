Агент Миранчука оценил вероятность возвращения игрока в РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, прокомментировал выступление футболиста за швейцарский клуб.

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«У Миранчука не сложились отношения с тренером? Если бы не сложились, он бы постоянно сидел на лавочке. А так имеет игровую практику. Вопрос в том, что сезон у команды не складывается. Антон приходил в статусе звезды и спрос с него как с одного из лидеров. Сезон непростой, дальше будем разговаривать и принимать решение. Но вероятность возвращения в РПЛ невелика», – приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

9 сентября «Сьон» официально объявил о подписании контракта с Миранчуком. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что зарплата россиянина составит 1,2 миллиона евро в год. В чемпионате Швейцарии полузащитник принял участие в 23 матчах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». Летом 2024 года его контракт с «железнодорожниками» истек, после чего он покинул команду на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 5 млн евро.