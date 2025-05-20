Игрок тульского «Арсенала» получил вызов в сборную Доминиканской Республики

Полузащитник тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес получил вызов в национальную команду Доминиканской Республики. Об этом сообщает официальный телеграм-канал красно-жёлтых.

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Хавбек будет готовиться к матчам отборочного этапа чемпионата мира и играм в рамках Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В матчах отбора на мировое первенство сборная Доминиканской Республики сразится с командами Гватемалы (7 июня) и Доминики (11 июня). В рамках Золотого Кубка КОНКАКАФ команда Доминиканской Республики сыграет со сборными Мексики (15 июня), Коста-Рики (19 июня) и Суринама (23 июня).

В отборочной группе E чемпионата мира — 2026 со сборной Доминиканской Республики, помимо вышеназванных команд, соперничают коллективы Ямайки и Британских Виргинских островов.