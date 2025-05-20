Бензема потратил дневную зарплату на новый BMW

Футболист Карим Бензема, капитан саудовского клуба «Аль-Иттихад», приобрел BMW M5 G90 за £138 тыс. (15 млн рублей). У него осталось £92 тыс. (9,9 млн рублей) «до конца дня», пишет Daily Mail.

За «Аль-Иттихад» французский нападающий выступает с лета 2023 года. До этого Бензема в течение 14 лет играл за «Реал Мадрид». В составе команды он забил 354 гола в 648 матчах.

По данным газеты, футболист зарабатывает в Саудовской Аравии £86 млн в год (9,3 млрд рублей), £230 тыс. в день (24,6 млн рублей). Для него покупка седана класса люкс — не более, чем случайная трата после обеда.

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Вместе с тем, пояснили журналисты, BMW M5 сочетает в себе комфорт круизера бизнес-класса с агрессией гоночного болида, что делает его идеальным для тех, кто уже владеет некоторыми из самых быстрых автомобилей на Земле, но хочет чего-то более «повседневного».

Мощность автомобиля составляет 725 лошадиных сил, что означает, что он может разогнаться от 0 до 100 миль в час за 3,5 секунды и развить скорость до 189,5 миль в час.

В гараже Карима седан встанет рядом с 1500-сильным Bugatti Chiron, гибридным гиперкаром Lamborghini Revuelto, внедорожником Ferrari Purosangue и электрическим Rolls-Royce Spectre.