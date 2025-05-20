Биологический возраст организма 40-летнего Роналду на 12 лет меньше настоящего

Организм 40-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду был обследован с помощью специального устройства, которое оценило его на основании привычек португальского футболиста, тренировок, а также физиологии. Это устройство показало, что биологический возраст организма Роналду составляет 28 лет и 9 месяцев.

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В нынешнем сезоне португалец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.