«Манчестер Юнайтед» вступил в гонку за Шерки из «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлёк внимание английского «Манчестер Юнайтед». Как сообщает издание Le Progrès, «красные дьяволы» вступили в гонку за подписание 21-летнего игрока в летнее трансферное окно.

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По данным источника, сумма отступных, прописанная в контракте французского футболиста, составляет € 22,5 млн. Ранее сообщалось об интересе к Шерки со стороны английского «Ливерпуля», а также немецких «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Райан Шерки является воспитанником «Лиона». В текущем сезоне в активе атакующего полузащитника 12 забитых мячей и 20 голевых передач за клуб в 44 матчах во всех турнирах.