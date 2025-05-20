Денис Глушаков оценил выступление "Спартака" в сезоне-2024/25

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков оценил выступление московского клуба в сезоне-2024/25.

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— Как вам "Спартак" в этом сезоне?

— Плохо. "Спартак" всегда должен биться за чемпионство. Но пока "Спартак" бьется за тройку, и то, в тройку, наверное, не попадет.

В текущем сезоне московский "Спартак" после 29-го тура Российской Премьер-Лиги имеет в своем активе 54 очка, которые на данный момент позволяют занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, красно-белые в Кубке России дошли до финала Пути регионов, где проиграл "Ростову" со счётом 1:2.