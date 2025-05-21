В «Автодоре» прокомментировали информацию о готовности финансировать «Химки»

В «Автодоре» опровергли информацию о готовности финансировать «Химки».

Ранее сообщалось, что компания готова предоставить подмосковному клубу финансовые гарантии на сезон-2025/26 при условии погашения долгов в объеме, необходимом для прохождения лицензирования.

«Информация о том, что «Автодор» готов дать гарантии по финансированию «Химок», не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Автодора».

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 29 очков. В финальном матче сезона команда сыграет со «Спартаком».