В проблемах Тикнизяна обвинили его жену

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян потерял форму и стал получать меньше игровой практики из-за женитьбы на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной. Слова Наумова приводит Legalbet.

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«Есть закономерность, что если футболист женится, то он теряет тонус. Это естественная ситуация, потому что семейные хлопоты отвлекают от футбола. Нужно иметь жесткий характер, чтобы сжать кулаки и работать на прежнем уровне, но у Тикнизяна это не получилось. Кому интересны его проблемы, если он сдал? Вот его и посадили на лавку», — сказал Наумов.

Бывший президент «Локомотива» осудил супругу Тикнизяна — Яну Ромашкину — за то, что она публично рассказала о том, что футболист иногда не спит ночами и встает в 03.30 утра, чтобы лично отвезти ее в офис «Матч ТВ» на эфир, так как беспокоится за ее безопасность.

Ромашкина отметила, что просила супруга оставаться дома, так как спортсмену важно хорошо высыпаться и соблюдать режим накануне тренировок и матчей, но он отказывался.

«Жене Тикнизяна не надо было выносить в публичное пространство моменты, что тот не спит, ее на работу отвозит и прочее, — сказал Наумов. — Никому неинтересно, что ты делал. Если ты вышел на поле, то ты должен показывать уровень и результат».

Ранее Тикнизян дал скандальное интервью, в котором резко высказался об отсутствии игровой практики в «Локомотиве», назвал себя «говном» и заявил, что желает уйти из клуба. Позже появилась информация, что Тикнизяна отстранили от команды.