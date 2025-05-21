19-летнего самородка назвали лучшим футболистом России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала 19-летнего атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком текущего сезона Российской премьер-Лиги (РПЛ). Слова Смородской приводит Legalbet.

«Мне нравится Батраков в «Локомотиве». В прошлом сезоне он держал планку, в этом немного уронил, но все равно сейчас он опять поднимается. Это светлое будущее нашего футбола. Почему не Дзюба? Не знаю, у Артема и так много регалий. Еще одна ему не нужна, по моему мнению»,— заявила Смородская.

В сезоне-2024/25 Батраков принял участие в 36 матчах в составе «Локомотива» и записал на своей счет 14 забитых мячей и 10 голевых передач.

Накануне последнего, 30-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

У лидирующего «Краснодара» — 64 очка, у идущего на втором месте «Зенита» — 63, а у занимающего третью строчку ЦСКА — 56.