«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

Футбольный клуб "Оренбург" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть спорный момент в матче 29-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Оренбург" просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 87-й минуте встречи, когда арбитр Казарцев не назначил пенальти в ворота "Краснодара" за игру рукой", - сообщили в службе коммуникаций РФС "Чемпионату".

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 1:2 и потерял математические шансы на сохранение прописки в РПЛ.

После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 64-мя набранными очками, оренбуржцы располагаются на предпоследней строчке с 19-ю баллами.