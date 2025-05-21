Генсек РФС: все больше ассоциаций выражает поддержку России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), заявив, что все больше стран выражают России поддержку, передает РИА Новости.

«Не смогу назвать конкретно те страны, которые выступают за наше возвращение. Кажется, если бы данный вопрос был в повестке конгресса, то нас бы вернули. С УЕФА все несколько сложнее», — сказал Митрофанов.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.