Генсек РФС о возвращении России: все больше ассоциаций выражает нам поддержку

Газета.Ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), заявив, что все больше стран выражают России поддержку, передает РИА Новости.

Генсек РФС: все больше ассоциаций выражает поддержку России
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«Не смогу назвать конкретно те страны, которые выступают за наше возвращение. Кажется, если бы данный вопрос был в повестке конгресса, то нас бы вернули. С УЕФА все несколько сложнее», — сказал Митрофанов.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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