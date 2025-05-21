В «Коломне» отреагировали на слухи о договорном матче с «Енисеем-2»

В пресс-службе «Коломны» отреагировали на слухи о договорном характере матча 8-го тура дивизиона «Б» Леон Второй лиги с «Енисеем-2». Игра завершилась победой красноярцев со счётом 5:1. Однако пассивность обороны «Коломны» при нескольких пропущенных голах вызвала подозрения у футбольной общественности.

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