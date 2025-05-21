Жирков рассказал, за кого болеет в чемпионкой гонке РПЛ

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков поделился своими ожиданиями и предпочтениями в чемпионской гонке.

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«Чемпионство в руках «Краснодара», но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. «Динамо» за прошлый год может отомстить. Надеюсь, чемпионом станет «Зенит» — буду болеть за них, все-таки столетие скоро, важно выиграть титул», — рассказал Жирков в интервью «РБ Спорт».

В последнем туре «Краснодар» примет на своем поле «Динамо». Для победы в РПЛ им нужна победа. В случае ничьей или поражение им стоит рассчитывать на осечку сине-бело-голубых.

В прошлом сезоне в борьбе за чемпионство тоже все решалось в последнем туре на арене в Краснодаре. Тогда вновь играли «Краснодар» и «Динамо», но благодаря победе «быков» бело-голубые лишились трофея.