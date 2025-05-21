Биологический возраст Роналду оказался ниже фактического

Фитнес-браслет Роналду показал, что его биологический возраст – 29 лет: «Значит, буду играть еще 10 лет». 40-летний Криштиану – амбассадор производителя устройств
Криштиану Роналду заявил, что будет играть в футбол еще 10 лет.
40-летний форвард «Аль-Насра» сказал это во время подкаста технологической компании Whoop, специализирующейся на фитнес-трекерах и устройствах для мониторинга здоровья.
Измерялись физиологические данные Роналду: частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и многие другие, предоставлялась информация о его нагрузках, восстановлении и сне.
«Я не могу поверить, что все так хорошо... 28,9 года. Это означает, что я буду играть в футбол еще 10 лет», – прокомментировал Криштиану Роналду, являющийся амбассадором Whoop.
Компания заявляет, что данный фитнес-браслет – технология профессионального уровня, позволяющая следить более чем за 140 параметрами.