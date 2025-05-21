Роналдиньо о Ямале: пришло время ему войти в историю, как мы с Месси

Роналдиньо надеется, что Ламин Ямаль сможет войти в историю футбола.

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– Ламину 17 лет. Ни Месси, ни вы не были настолько хороши в столь юном возрасте.

– Мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ламина Ямаля сделать то же самое. То, что он показывает в столь юном возрасте, при таком большом таланте, просто невероятно.

Мне нравится наблюдать за такими игроками, как он, они делают футбол лучше. Надеюсь, он сможет построить карьеру, как у нас.

– Сравнения Ямаля с Лионелем – это хорошо или плохо?

– Мне никогда не нравились подобные сравнения, потому что у каждого футболиста свой стиль игры.

Главное, что Ямаль приносит радость людям, так же, как я в свое время или Месси после меня. Надеюсь, что он продолжит идти по тому же пути, по которому движется сейчас, – сказал бывший игрок «Барселоны».