Опубликован топ худших трансферов сезона АПЛ

Трансфер Феликса в «Челси» – худший в сезоне АПЛ по версии Goal, Стерлинг в «Арсенал» – 2-й, Кьеза в «Ливерпуле» – 3-й, Зиркзе в «МЮ» – 4-й, Санчо и де Лигт – в топ-10
Трансфер Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси» назван худшим в сезоне АПЛ.
25-летний атакующий полузащитник сборной Португалии был выкуплен «синими» прошлым летом за 46 млн фунтов.
В 20 матчах этого сезона за лондонцев он забил 7 голов и сделал 2 ассиста, при этом в АПЛ у него гол и передача за 12 игр. Зимой игрок отправился в аренду в «Милан».
Топ-10 самых худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal:
1. Жоау Феликс (из «Атлетико» в «Челси» за 46 млн фунтов)
2. Рахим Стерлинг (аренда из «Челси» в «Арсенал»)
3. Федерико Кьеза (из «Ювентуса» в «Ливерпуль» за 12,5 млн)
4. Джошуа Зиркзе (из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед» за 36,5 млн)
5. Эдди Нкетиа (из «Арсенала» в «Кристал Пэлас» за 30 млн)
6. Кирнан Дьюзбери-Холл (из «Лестера» в «Челси» за 30 млн)
7. Эмил Смит-Роу (из «Арсенала» в «Фулхэм» за 34 млн)
8. Джейдон Санчо (аренда из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» )
9. Маттейс де Лигт (из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» за 43 млн)
10. Иан Матсен (из «Челси» в «Астон Виллу» за 37,5 млн)