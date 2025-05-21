Опубликован топ худших трансферов сезона АПЛ

Трансфер Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси» назван худшим в сезоне АПЛ.

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25-летний атакующий полузащитник сборной Португалии был выкуплен «синими» прошлым летом за 46 млн фунтов.

В 20 матчах этого сезона за лондонцев он забил 7 голов и сделал 2 ассиста, при этом в АПЛ у него гол и передача за 12 игр. Зимой игрок отправился в аренду в «Милан».

Топ-10 самых худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal:

1. Жоау Феликс (из «Атлетико» в «Челси» за 46 млн фунтов)

2. Рахим Стерлинг (аренда из «Челси» в «Арсенал»)

3. Федерико Кьеза (из «Ювентуса» в «Ливерпуль» за 12,5 млн)

4. Джошуа Зиркзе (из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед» за 36,5 млн)

5. Эдди Нкетиа (из «Арсенала» в «Кристал Пэлас» за 30 млн)

6. Кирнан Дьюзбери-Холл (из «Лестера» в «Челси» за 30 млн)

7. Эмил Смит-Роу (из «Арсенала» в «Фулхэм» за 34 млн)

8. Джейдон Санчо (аренда из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» )

9. Маттейс де Лигт (из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» за 43 млн)

10. Иан Матсен (из «Челси» в «Астон Виллу» за 37,5 млн)