В «Химках» сложилась напряженная ситуация

Стали известны подробности о текущем финансовом положении подмосковных "Химок".

По информации источника, персонал и футболисты "Химок" все еще не получили информации о возможных выплатах задолженностей по зарплате - атмосфера внутри клуба напряженная.

Напомним, что футболисты и персонал подмосковных "Химок" на протяжении нескольких месяцев на получили зарплату. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб переходит под внешний контроль лиги.

После 29-ти сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. Сообщалось, что клуб может не пройти лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ.