В сборной Нигерии объяснили, почему трое звезд не сыграют против России

В пресс-служба сборной Нигерии прокомментировали отсутствие в заявке ряда футболистов основного состава для участия в товарищеском матче против сборной России.

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«Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей. Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам», – приводит сообщение пресс-службы Sport24.ru.

В пресс-службе отметили, что экс-игрока ЦСКА Ахмеда Мусу тренерский штаб решил поберечь для участия в предстоящих официальных матчах национальной команды.

С февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и не принимала участие в квалификации на Евро-2024.

В последние три года команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проводила только товарищеские матчи с рядом африканских и азиатских стран.

Сборная России проведет матч против Нигерии 6 июня в Москве. Ранее сообщалось, что в этой игре не примут участие нападающие Виктор Осимхен («Галатасарай») и Ахмед Муса, а также полузащитники Адемола Лукман («Аталанта») и Алекс Ивоби («Фулхэм»).