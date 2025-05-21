Назван главный фактор в борьбе за победу в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что Российскую премьер-лигу (РПЛ), на победу в которой претендуют «Краснодар» и петербургский «Зенит», выиграет тот, у кого окажутся крепче нервы, передает «Евро-Футбол.Ру».

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«Не дрогнет ли «Краснодар» в игре с «Динамо»? Конечно, результат будет давить. Но он будет давить и на «Зенит». Ему тоже надо будет побеждать, и смотреть, как играет «Краснодар». У кого окажутся крепче нервы, тот и выиграет эту гонку», — сказал Масалитин.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России, «Краснодар» может стать чемпионом впервые в истории.