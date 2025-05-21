Выяснилось, сколько Россия может заплатить за матч со сборной Аргентины

Россия может заплатить до 8 миллионов евро за матч со сборной Аргентины.

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Ранее стало известно, что Россия может сыграть с Аргентиной в Китае в октябре. Вице-президент РФС Денис Соловьев позже заявил о готовности Аргентины сыграть с Россией, но южноамериканская команда опровергла договоренность о матче.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игра с Аргентины может обойтись РФС в сумму от 5 до 8 миллионов евро.

По данным источников, аргентинцы хотели бы получить за матч чуть более 8 миллионов евро. Российская сторона надеется, что сумму можно будет сбить до 5 миллионов. Это без учета дополнительных трат, которые также должна взять на себя принимающая сторона.

Также Российский футбольный союз должен будет оплатить аргентинцам перелет, проживание, питание и аренду полей.