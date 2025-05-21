Экс-президент «Локомотива» раскритиковала Станковича

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака». По её мнению, специалист ничем не впечатлил в первом сезоне во главе красно-белых.

«Станковича нет в топ-10 лучших тренеров РПЛ. Имея такой состав и возможности, он ничего толком не показал как тренер. Не думаю, что в следующем сезоне что-то принципиально изменится и «Спартак» выиграет титул», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В предыдущем матче РПЛ «Спартак» одержал выездную победу над «Крыльями Советов» (2:0). Заключительный тур чемпионата России красно-белые проведут дома 24 мая против «Химок». Игра пройдет на «Лукойл Арене», начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 64 очками, на второй строчке с 65 баллами идёт «Зенит». Подопечные Деяна Станковича располагаются на пятой позиции, имея в активе 54 очка.