Выступление «Спартака» в текущем сезоне назвали провалом

Московский «Спартак» провалил выступление в Кубке России и в сезоне в целом и теперь до последнего будет бороться хотя бы за третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «Газете.Ru» заявил бывший вратарь ЦСКА и сборной России Валерий Новиков, оценивая шансы красно-белых занять третью строчку.

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«Кубок «Спартак», прямо скажем, провалил. И теперь будет доказывать, что он боролся до конца — но ведь все зависит от ЦСКА. «Спартак», понятно, будет играть с «Химками» на победу — но и ЦСКА будет играть так же с «Пари НН». Прогнозы — дело неблагодарное, все зависит от многих факторов: мотивация, настрой, удача. Сложилось так, что в последних турах все будут заинтересованы в результате. А «Спартаку» деваться некуда: ему нужно выигрывать и доказывать, что он может. Но провал у «Спартака» налицо», — констатировал Новиков.

В Кубке России «Спартак» дошел до финала Пути регионов, где на домашнем стадионе проиграл «Ростову» 1:2. В РПЛ красно-белые после 29 туров идут на пятом месте, набрав 54 очка и на два балла отставая от ЦСКА и «Динамо». При этом бело-голубые в 30-м туре встретятся с лидирующим «Краснодаром», которому необходимо побеждать для завоевания чемпионского титула. ЦСКА сыграет дома с «Пари НН», «Спартак» примет «Химки». Все матчи 30-го тура состоятся в субботу, 24 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.