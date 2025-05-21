Стали известны подробности о будущем Слишковича в «Оренбурге»

Стали известны подробности о будущем Владимира Слишковича в "Оренбурге".

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По информации источника, Владимир Слишкович продолжит работу в "Оренбурге", несмотря на вылет клуба из РПЛ. На данный момент клуб не планирует распродажу игроков, но футболисты могут уйти, если по ним будут рыночные предложения.

Напомним, что "Оренбург" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 1:2 и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. В заключительном туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с казанским "Рубином".

Владимир Слишкович стал главным тренером оренбуржцев в октябре 2024 года, сменив на посту Давида Деограсию. Ранее боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке".