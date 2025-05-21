Аршавин сравнил по значимости бронзу Евро-2008 и победу «Зенита» в Кубке УЕФА

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал свою точку зрения относительно самого важного события в истории российского футбола. По его мнению, бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года являются более значительным достижением, чем победа петербургского клуба в Кубке УЕФА.

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«Победа «Зенита» в Кубке УЕФА – главное событие в российском футболе? На мой взгляд, главным событием в российском футболе была «бронза» на чемпионате Европы-2008, – цитирует Аршавина Metaratings.ru.

На Евро-2008 сборная России под руководством Гуса Хиддинка сумела дойти до полуфинала. В четвертьфинальном матче российская команда обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:1 и обеспечила место в полуфинале и, как следствие, бронзовые медали турнира. В той встрече Аршавин отметился голом и результативной передачей, а также был признан лучшим игроком матча.

«Зенит» выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2007/2008, одержав в финальном матче победу над «Рейнджерс» со счетом 2:0. Аршавин в той игре сделал голевой пас.