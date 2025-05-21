«Зенит» и «Ботафого» расторгли соглашение по Венделу

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не перейдёт в «Ботафого». Как сообщает издание «СЭ», клубы решили расторгнуть трансферное соглашение, поэтому игрок остаётся на контракте с «Зенитом» и начнёт подготовку к сезону вместе с сине-бело-голубыми.

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По данным источника, у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьёзные финансовые проблемы, из-за которых клуб вынужден отказываться от многих сделок. Напомним, «Зенит» и «Ботафого» зимой договорились о летнем трансфере Вендела в клуб бразильской Серии А за € 20 млн.

Ранее сообщалось, что футболист уже улетел в Бразилию и не сыграет за «Зенит» на финише сезона. Вендел получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Восстановление игрок проводит на родине.