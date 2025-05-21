Роналду интересен «Видаду». Форвард может сыграть за клуб из Марокко на КЧМ (Marca)

Sports.ru

Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира за клуб из Марокко.

Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира за клуб из Марокко
© globallookpress.com

«Аль-Наср» остался без трофеев в этом сезоне и не пробился в Лигу чемпионов Азии. Теперь в клубе обсуждают, подписывать ли новый контракт с 40-летним форвардом или прекратить сотрудничество.

Первый вариант означает изменения в структуре клуба и составе в соответствии с пожеланиями португальца, а второй – прощание с Роналду, оказавшим большое влияние и способствовавшим повышению интереса к чемпионату Саудовской Аравии.

На этом фоне к экс-игроку «Реала» возникает интерес со стороны команд, выступающим на клубном ЧМ. Ранее сообщалось, что у Роналду есть предложение из Бразилии.

Теперь, по данным Marca, предложение поступило от «Видада». Марокканский клуб встретится на турнире с «Манчестер Сити», «Ювентусом» и «Аль-Айном».

Криштиану забил 23 гола в 28 матчах чемпионата Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров за тур до конца сезона.

Футбол
Реал