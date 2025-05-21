Экс-легионер ЦСКА оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Игравший в ЦСКА иностранец оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Бывший полузащитник ЦСКА бразилец Дуду оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Sport24.
Иностранный футболист назвал это невозможным. Он вспомнил о жизни в Москве и заявил, что тратил больше ста тысяч рублей.
«Мне нравилось расслабляться и наслаждаться жизнью в Москве», — добавил Дуду.
Дуду выступал за ЦСКА с 2005-го по 2008 год. В составе команды он становился двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. По мнению футболиста, он смог бы прожить на такую сумму.