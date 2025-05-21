Бразилец из «Зенита» сделал первое заявление после срыва перехода в «Ботафого»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел впервые прокомментировал срыв своего перехода в бразильский «Ботафого» и признался, что совсем не ожидал такого развития событий. Его слова приводит Fogaonet.

«Я был удивлен расторжением контракта с «Ботафого», который уже был подписан, в эту среду. Я уже начал устраивать свою жизнь в Рио-де-Жанейро и был сосредоточен на подготовке ко второй половине сезона», — заявил он.

Изначально сообщалось, что этот сезон в «Зените» стал для Вендела последним. В зимнее трансферное окно игрок заключил рабочее соглашение с бразильским «Ботафого», которое, как сообщал агент футболиста, вступит в силу в июне 2025 года. Однако 21 мая стало известно, что сделка сорвалась. В Бразилии это связали с геополитикой.

Вендел получил повреждение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоялся 4 мая. Вендел получил повреждение на 57-й минуте, и тренерский штаб произвел вынужденную замену. Вместо бразильца на поле появился Андрей Мостовой. Позднее стало известно, что футболист уже не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах.

14 мая Вендел покинул Санкт-Петербург. Пока он еще не вернулся в Россию.