Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги-2024/2025

Нападающий «Баварии» Харри Кейн признан лучшим игроком сезона‑2024/25 в немецкой Бундеслиге, сообщает пресс‑служба клуба.

Английский форвард забил 26 голов и стал лучшим бомбардиром сезона.

Завоевание второго подряд титула лучшего бомбардира — историческое достижение для игрока, дважды становившегося лучшим бомбардиром лиги за первые два года своей карьеры в Бундеслиге.

Также на счету 31‑летнего форварда восемь голевых передач. Он также стал самым результативным игроком сезона по системе «гол+пас».

«Бавария» в 34‑й раз в своей истории выиграла чемпионат Германии. Для Кейна это первый трофей в профессиональной карьере.