«Аль-Наср» переиграл «Аль-Халидж», Роналду реализовал пенальти на 90+7-й минуте

Футбольный клуб «Аль‑Наср» одержал победу над командой «Аль‑Халидж» в матче 33‑го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В среду «Аль‑Наср» на своем поле выиграл со счетом 2:0. Один из голов «Аль‑Насра» в компенсированное ко второму тайму время с пенальти забил португалец Криштиану Роналду. Также 40‑летний форвард не реализовал 11‑метровый удар на 66‑й минуте встречи.

«Аль‑Наср» с 67 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и продолжает борьбу за попадание в тройку призеров.