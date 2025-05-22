Магуайр устроил стычку с Ромеро после финала Лиги Европы

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр устроил стычку с защитником «Тоттенхэма» (0:1) Кристианом Ромеро после поражения в финале Лиги Европы.

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После матча Магуайр толкнул Ромеро и высказывал футболисту претензии, активно жестикулируя.

«Тоттенхэм» впервые с 1984 года взял еврокубковый трофей. В сезоне-1983/1984 лондонский клуб завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух встреч бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.).

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, проиграл свои два последних финала еврокубков. В 2021 году команда уступила в решающем матче Лиги Европы «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.).