Модрич близок к уходу из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с высокой вероятностью покинет испанский клуб после окончания клубного чемпионата мира, утверждает COPE.

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По информации источника, 39‑летний хорват объявит об уходе и попрощается с болельщиками клуба уже на ближайших выходных, если в последний момент не договорится с клубом о продлении контракта. Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и Модрич могут официально объявить об уходе в одно время.

При этом будущий тренер «Реала» Хаби Алонсо играл с Модричем за мадридский клуб и хотел бы сохранить его, но еще не заступил на должность и не может вмешиваться в переговоры.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл 55 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отметился девятью голевыми передачами.