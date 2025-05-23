Аршавин рассказал, как решал проблемы футболистов

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что в случае возникновения у одноклубников проблем и вопросов ему приходилось ходить к руководству клуба для их решения.

Аршавин выступал за команду из Санкт‑Петербурга с 1999 по 2008 год, с 2013‑го по 2015‑й, а также был в аренде из «Арсенала» в 2012‑м. Экс‑футболист является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Ныне Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

— Помимо победы в Кубке УЕФА, что еще выделите из значимых достижений? Может, статус капитана «Зенита»?

— Выделю Кубок УЕФА и первое российское чемпионство. Что касается капитанства, я всё равно был лидером в команде даже без капитанской повязки. Не только в «Зените», но и в детских командах. Даже когда не был капитаном, все понимали: в команде Аршавин главный не только по‑футбольному.

— Выходит, если у футболистов были проблемы и вопросы, они шли решать их через вас?

— Обычно к руководству «Зенита» ходил я. А в детстве, если у тренера надо было что‑то спросить, этим тоже занимался я.

— Шишки прилетали за такую деятельность?

— Они прилетают мне постоянно из‑за моего характера, поступков и решений (улыбается), — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Прямую трансляцию Winline Матча Легенд «Зенита» смотрите 25 мая с 13:30 (мск) на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.