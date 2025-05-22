«Крылья Советов» предложили новое мировое соглашение по иску «РТ‑Капитал»

Самарские «Крылья Советов» на заседании в арбитражном суде предложили компании «РТ‑Капитал» новое мировое соглашение, судья удовлетворила ходатайство футбольного клуба, передает корреспондент «Матч ТВ».

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Иск «РТ‑Капитал» к «Крыльям Советов» связан с задолженностью по договору займа. Компания требует от клуба 933 миллиона рублей.

— Мы хотели бы завершить дело мировым соглашением. Только сейчас было подтверждено финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Сумма немаленькая, пришлось привлекать губернатора. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. Если он не будет играть, то не получит финансирования, — заявили представители «Крыльев Советов» в ходе разбирательства.

Истец в ходе заседания выразил категорическое несогласие с переносом рассмотрения дела в связи с «ретроспективой переговоров, которые тянутся уже несколько лет». Позиция «РТ‑Капитал» заключается в том, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии процесса.

Судья удовлетворил ходатайство «Крыльев Советов», следующее заседание по делу пройдет 10 июля.

«Крылья Советов» с 30 очками занимают 10‑е место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). 24 мая в заключительном туре чемпионата команда Игоря Осинькина сыграет на выезде против воронежского «Факела».

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