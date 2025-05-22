Аморим высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим считает себя подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед».

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице перед заключительным туром сезона.