Брат и агент Гарначо недоволен, что Алехандро не вышел на финал ЛЕ в старте.

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«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. Аргентинский полузащитник появился на поле на 71-й минуте игры, заменив Мэйсона Маунта.

«Работать как никто другой, помогать в каждом раунде, забить 2 гола в последних двух финалах, просто для того, чтобы провести на поле 19 минут и быть брошенным под автобус. Ого, хахахахаха», – написал Роберто Гарначо в инстаграме.

Алехандро забил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии прошлого сезона (2:1) и ему же в Суперкубке Англии-2024 (1:1, 6:7 по пенальти).