В «Динамо» высказались о будущем Лесового в клубе

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника Даниила Лесового в клубе.

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«Рассчитывают ли в «Динамо» на Лесового, у которого заканчивается аренда? Все игроки вернутся в расположение клуба, а мы примем дальнейшее решение по будущему тех, кто сейчас в аренде», – приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Лесовой перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в сентябре 2020 года. В августе полузащитник был арендован АЭЛом до конца текущего сезона. За кипрский клуб 27-летний футболист сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 1,5 млн евро.

«Динамо» после 29 туров текущего сезона чемпионата России набрало 56 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая ЦСКА, в активе которого такое же количество баллов, по дополнительным показателям. В заключительном туре сезона РПЛ бело-голубые сыграют против «Краснодара».