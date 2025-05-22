«Локомотив» намерен продлить защитника на несколько лет

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов получил предложение от «железнодорожников» по продлению контракта на пять лет, информирует «Чемпионат».

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По данным источника, московское «Динамо» проявляет интерес к 24-летнему игроку. Однако Сильянов ближе к продлению соглашения с красно-зелеными.

Сегодня, 22 мая, инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Динамо» предложило 3 миллиона евро «Локомотиву» за Сильянова. Но данная сумма не устраивает красно-зеленых. В середине апреля журналист сообщал, что интерес к защитнику проявляет петербургский «Зенит».

Действующее соглашение Сильянова рассчитано до лета 2026 года. По данным Transfermarkt игрок оценивается в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сильянов сыграл в 36 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.