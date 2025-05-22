«Локомотив» предлагает Сильянову новый контракт на пять лет

«Локомотив» предлагает Александру Сильянову новый контракт на пять лет. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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При этом интерес от «Динамо» действительно есть, но сейчас продление контракта с «Локомотивом» — наиболее вероятный вариант.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московское «Динамо» предложило € 3 млн за Сильянова, но сумма не устроила «Локомотив». До этого СМИ также связывали Сильянова с московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Александр Сильянов провёл 25 матчей, в которых забил один гол и оформил одну результативную передачу.