Кубок России сломался

Хрустальный трофей Кубка России был поврежден при производстве, сообщает Sport Baza.

По информации источника, за несколько дней до того, как приз должны были передать в Российский футбольный союз (РФС), он был разбит на заводе, расколовшись на несколько деталей. Отмечается, что дата реставрации трофея дважды переносилась — ожидается, что кубок будет передан в РФС 23 мая, однако источники сообщают, что подрядчик вряд ли успеет завершить работу к назначенному сроку.

По причине поломки трофея РФС не публикует его традиционных фотографий, которые обычно появляются в преддверии финального матча.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане занимают девятую позицию, набрав 38 очков после 29 проведенных встреч. Армейцы с активом в 56 баллов располагаются на третьей позиции.