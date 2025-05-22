Двое игроков пропустили тренировку «Зенита» перед матчем с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Сергей Волков и полузащитник Саша Зделар отсутствовали на открытой тренировке «Зенита» перед матчем 30-го тура РПЛ с «Ахматом», передает корреспондент «Спорт День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.

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22-летний Волков пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в шести матчах РПЛ и Кубка России.

30-летний Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. После перехода в петербургский клуб Саша сыграл в семи матчах РПЛ и двух матчах Кубка России.