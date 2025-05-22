Талалаев высказался о сравнении Дзюбы и Заболотного

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что успехи форварда «Химок» Антона Заболотного освещаются значительно скромнее, чем действия на поле другого фактурного форварда — Артема Дзюбы из «Акрона».

© Матч ТВ

«Балтика», которой руководит Талалаев, досрочно обеспечила себе выход в МИР РПЛ.

— Инсайдеры уже пишут об интересе к Заболотному. Я уже давно хотел вас спросить. Год назад вы очевидно отдавали приоритет Антону, отвергая Артема Дзюбу. Но прошел год, и Дзюба — на коне в РПЛ. Что скажете?

— Готов с вами поговорить на языке цифр. Сколько у Заболотного голевых действий? 11 или 12! Это ненамного меньше, чем у Дзюбы. Плюс Заболотный является и лидером по выигрышу верховых единоборств в трети соперника, и по пробегу среди нападающих выше 185 сантиметров. Поэтому если вы говорите, что Дзюба на коне, то где Заболотный? Просто успехи одного освещаются намного сильнее, чем успехи второго. Причем это касается не только футболистов, но и тренеров тоже. Что касается интереса… да, мы ищем большого нападающего, и мы всегда открыты к общению, — сказал Талалаев в интервью корреспонденту «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ, МЕЛБЕТ‑Первой лиги и FONBET Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.