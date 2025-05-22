«Челси» готовит «шокирующее» предложение для звезды «Реала»

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс может продолжить карьеру в чемпионате Англии. На футболиста всерьёз претендует «Челси». Лондонский клуб готовит для игрока «шокирующее» (формулировка источника) предложение, информирует AS.

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Отмечается, что Родриго одной ногой уже находится за пределами «Реала».

Ранее СМИ сообщали, что Родриго недоволен своей ролью в «Реале» и думает над уходом из «Королевского клуба».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.