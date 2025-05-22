К Тикнизяну проявляют интерес европейские клубы

По информации журналиста-инсайдера Ивана Карпова, московский «Локомотив» готов продать защитника Наира Тикнизяна за сумму в пределах 2–3 млн. евро. Контракт 26-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года, однако сам игрок открыт к переезду в Европу. По собственному признанию, он не получает достаточного игрового времени из-за решений главного тренера Михаила Галактионова.

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Интерес к Тикнизяну продолжают проявлять зарубежные клубы — в частности, упоминаются «Верона» и «Севилья». Отсутствие практики в последних матчах, включая встречи с ЦСКА, «Факелом» и «Оренбургом», стало причиной эмоционального срыва игрока в микст-зоне.

После публичных высказываний Тикнизяна и осознания в клубе, что он не входит в планы тренерского штаба, в «Локомотиве» готовы рассмотреть его продажу по разумной цене.

Наир Тикнизян оценивается футбольным порталом Transfermarkt в 6 млн. евро. На момент 29-го тура Тикнизян сыграл 23 раза и смог отличиться двумя голами и одной голевой передачей.

После 29 туров «Локомотив» занимает 6-е место с 50-ю очками в активе.